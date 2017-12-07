В Башкирии на Центральную юрту Деда Мороза потратят почти два миллиона

Напомним, что ранее Госкомитет проводил тендер на открытие юрт Деда Мороза. Победителем признана Автономнная некоммерческая организация создания дискуссионных площадок в целях содействия развитию РБ «Дипломат». Компания согласилась исполнить контракт начальной ценой 485 тыс. руб. за 420 тыс. руб. Компании предстоит разработать сценарий театрализованного прилета Деда Мороза на территорию Башкирии, организовать его проезд по региональным юртам, провести праздничные концерты с театрализованным представлением для жителей и гостей республики для открытия новогодних праздников.