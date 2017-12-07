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В Башкирии на Центральную юрту Деда Мороза потратят почти два миллиона

7 декабря 2017, 17:47
Деньги выделят из бюджета республики.

Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму объявил тендер, где отберет оформителя центральной гостевой юрты Деда Мороза, которая разместится на площади Салавата Юлаева в Уфе.

Победитель должен предоставить в аренду (включая монтаж и демонтаж) 10 3D световых фигур высотой не менее 1,5 и шириной не менее 1,2 м для оформления территории гостевой юрты.

В документации оговаривается, что стилистика фигур должна отражать общую стилистику проекта «Башкортостан удивительный, новогодний». Фигуры – это сказочные персонажи, лесные жители, растения и цветы. Общая композиция должна образовывать пейзаж сказочного леса.

Исполнитель должен подключать световые фигуры к электрическим сетям с целью их бесперебойного функционирования с 18.00 до 00 ежедневно с 28 декабря до 8 января.

Начальная цена контракта – 1,75 млн руб. Средства будут выделены из бюджета республики.

Напомним, что ранее Госкомитет проводил тендер на открытие юрт Деда Мороза. Победителем признана Автономнная некоммерческая организация создания дискуссионных площадок в целях содействия развитию РБ «Дипломат». Компания согласилась исполнить контракт начальной ценой 485 тыс. руб. за 420 тыс. руб. Компании предстоит разработать сценарий театрализованного прилета Деда Мороза на территорию Башкирии, организовать его проезд по региональным юртам, провести праздничные концерты с театрализованным представлением для жителей и гостей республики для открытия новогодних праздников.

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#Новости#Ольга Корзик#Общество
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