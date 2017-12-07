В Башкирии мальчик получил тяжелую травму глаз из-за петарды

Вечером взрослые члены семьи вместе с 9-летним мальчиком запускали петарды у дома в Аскинском районе. Одна из них сработала в руках у мальчика. Ребенка госпитализировали в больницу с тяжелой травмой глаз, а после в специализированное лечебное учреждение в Уфе.