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В Башкирии мальчик получил тяжелую травму глаз из-за петарды

7 декабря 2017, 12:47
Ребенка направили в специализированную больницу в Уфе.

Вечером 6 декабря 9-летнего мальчика из села Аскино госпитализировали в центральную больницу с тяжелой травмой обоих глаз, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По данному факту началась доследственная проверка.

Вечером взрослые члены семьи вместе с 9-летним мальчиком запускали петарды у дома в Аскинском районе. Одна из них сработала в руках у мальчика. Ребенка госпитализировали в больницу с тяжелой травмой глаз, а после в специализированное лечебное учреждение в Уфе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначат ряд экспертных исследований из различных областей науки и техники.

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