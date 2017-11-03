В Уфе ребенок стал инвалидом из-за родовой травмы

Двухлетней Маше Аленичевой из Уфы срочно нужен миллион на лечение от эпилепсии в испанской клинике. Девочка, по словам матери, была совершенна здорова в утробе, но получила родовую травму. В дальнейшем в госклиниках необходимую помощь ей оказать не смогли, и теперь родители вынуждены тратить деньги на частные клиники.

На свет Маша появилась в конце ноября в 2015 года. Беременность проходила хорошо, на всех плановых УЗИ, по словам мамы, 31-летней Ригины Аленичевой, не было выявлено никаких нарушений. Однако, когда пришло время родов, все закончилось трагично.

- Когда срок был 40 недель, я пошла в роддом при больнице № 3 Демского района, чтобы меня осмотрели, - рассказала Медиакорсети Ригина. – Врач сказала прийти, когда начнутся схватки с интервалом 10 минут, я ушла домой, благо роддом через дорогу. В роддом я пришла, когда схватки начались с указанным интервалом. Выяснилось, что у меня начался уже безводный период. Получается, что мне изначально ничего правильно не объяснили.

Роды женщины, по ее словам, проходили всего 20 минут. По истечении этого времени врач нажал на локтем на живот и начала выдавливать ребенка. Появившаяся на счет девочка, по словам Ригина, была синюшная и не дышала, ее срочно увезли и подключили к искусственному аппарату вентиляции легких. Привести ее в жизнь удалось, но с самого начала мама заметила неладное.

- Ребенок постоянно плакал, я спрашивала у врачей, почему так, а они говорили, что она голодная и ее надо покормить, а я не знала, что дочка больная, это ведь были мои первые роды, - продолжает Ригина. – Педиатр только один раз сказала: «Теперь невролог – ваш врач на всю жизнь».

Когда ребенка выписали домой, родители уже в первый месяц заметили нарушения развития и вызвали Маше невролога из РДКБ.

- Невролог сказала, что ничего страшного нет, сложные роды, таких детей выхаживают, лекарств никаких не назначила, только витамины и ушла, - вспоминает Елена. – Так мы и продолжили жить еще почти полгода.

Когда Маше исполнилось семь месяцев, нарушения стали совершенно очевидны. У девочки начались вздрагивания после просыпания. Затем вздрагивания перешли в большие судороги, начал косить глаз. Взволнованные родители повезли в РДКБ и детский центр психоневрологии и эпилептологии. По результатам обследований Маше был поставлен страшный диагноз – эпилепсия. У нее также выявлено гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, перивентикулярная узловая гетеротопия серого вещества, синдром двигательных нарушений и задержка психомоторного и психодоречевого развития.

- Нас положили в больницу на 1,5-2 недели, но лечение ничего не дало, ситуация только ухудшилась, - рассказывает Ригина. – Мы вынуждены были обращаться к частным врачам, лечиться дорогими гормональными препаратами. Практикующий нейрохирург в Санкт-Петербурге четко сказал, что причина наших страданий в родовой травме. У дочки при родах погибли лобовые клетки. Из-за чего сначала была гидроцефалия, а затем началась эпилепсия.

С роддомом Ригина судиться не стала, по ее словам, в этом она не видела смысла, так как главной задаче является лечение дочки. Эпилепсия – болезнь очень многообразная, и мама надеется, что дочку в результате лечения удастся излечить полностью. Пока состояние девочки далеко от нормального. В два года она не ходит и даже не сидит, не есть самостоятельно, не просится на горшок.

Помочь девочки встать на ноги и нормально развиваться можно в испанской клинике Текнон.

Редакция Медиакорсети просит всех оказать посильную помощь ребенку.

Получатель Ригина Ринатовна Аленичева Номер счета карты: 40817810306003732925 Карта сбербанка: 4276060022396330 Карта банка Уралсиб: 4406664999501096 Номер счета карты: 4017810200019186097 Qiwi-кошелек:+79272357785

Группа помощи Маше Вконтакте https://vk.com/pomogem_mashenke