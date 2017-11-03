В Башкирии в ДТП на трассе погиб ребенок
Сегодня, 17:39ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ
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Легковушка столкнулась с грузовой машиной, ехавшей на прицепе.
Сегодня, 3 ноября, в третьем часу дня произошло серьезное ДТП со смертельным исходом на 27 км автодороги Уфа-Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.
По данным ГИБДД, автомашина «Дэу Нексия», которая ехала в сторону под управлением 37-летнего жителя Уфимского района, нарушила дистанцию и врезалась в двигавшуюся впереди на буксире грузовую автомашину «Газель».
Удар оказался настолько сильным, что 10-летний мальчик, который сидел на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве, получил сильные травмы. Спасти его врачам не удалось, мальчик умер по дороге в больницу.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшедшего выясняются.
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