В уфимской больнице умер 2-месячный ребёнок, спасённый из Сирии
Сегодня, 11:56ПроисшествияКонстантин Климов
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Сообщается, что ребёнок прибыл в Россию уже больным.
В одной из уфимских больниц скончался двухмесячный ребёнок, вернувшийся из Сирии вместе с матерью. Как сообщает телеканал БСТ, малыш приехал в Россию уже больным, и первый раз ему стало плохо в аэропорту Грозного, где ему оказали первую помощь и вместе с мамой Руфиной Лапшиной отправили в Уфу. Сообщается, что в уфимской больнице ребёнка лечили от пневмонии.
Напомним, 21 ноября спецборт доставил в Россию семь женщин и 14 детей из Сирии, которые ранее уехали из страны вслед за мужьями, вступившими в ряды боевиков. Две из семи женщин оказались жительницами Башкирии и были доставлены домой.
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