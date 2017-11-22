В уфимской больнице умер 2-месячный ребёнок, спасённый из Сирии

Сообщается, что ребёнок прибыл в Россию уже больным.

В одной из уфимских больниц скончался двухмесячный ребёнок, вернувшийся из Сирии вместе с матерью. Как сообщает телеканал БСТ, малыш приехал в Россию уже больным, и первый раз ему стало плохо в аэропорту Грозного, где ему оказали первую помощь и вместе с мамой Руфиной Лапшиной отправили в Уфу. Сообщается, что в уфимской больнице ребёнка лечили от пневмонии.