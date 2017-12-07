Уволенный замначальника антикоррупционного управления МВД РБ стал адвокатом

Напомним, Ильнура Юсупова уволили из органов в июле этого года с формулировкой «за утрату доверия», увольнению предшествовала проверка прокуратуры обнаружившая у полицейского имущество на двести миллионов рублей, при этом доход семьи не мог покрыть расходы на его покупку. Позже прокурор выступил с иском об обращении имущества Юсупова в доход государства, в результате иск был удовлетворён частично и у бывшего полицейского изъяли недвижимость на 18 миллионов рублей.