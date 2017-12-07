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Уволенный замначальника антикоррупционного управления МВД РБ стал адвокатом

7 декабря 2017, 16:30
Ранее суд обратил в доход государства имущество бывшего полицейского на 18 миллионов рублей.

Уволенный из органов по отрицательным основаниям бывший заместитель антикоррупционного управления МВД Башкирии Ильнур Юсупов стал адвокатом, сообщает «Коммерсантъ Уфа». Журналисты издания обнаружили его данные в реестре адвокатской палаты, но пока без указания номера записи в реестре. Как пояснили эксперты, номер новоявленному адвокату присвоят после того, как будут оформлены все бумаги. Также источники сообщили, что экзамены на получение статуса Юсупов сдал в конце ноября в Адвокатской палате Башкирии.

Напомним, Ильнура Юсупова уволили из органов в июле этого года с формулировкой «за утрату доверия», увольнению предшествовала проверка прокуратуры обнаружившая у полицейского имущество на двести миллионов рублей, при этом доход семьи не мог покрыть расходы на его покупку. Позже прокурор выступил с иском об обращении имущества Юсупова в доход государства, в результате иск был удовлетворён частично и у бывшего полицейского изъяли недвижимость на 18 миллионов рублей.

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#Новости#Константин Климов#Общество
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