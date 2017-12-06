Вышла в свет новая книга с любопытными подробностями о дореволюционной Уфе

Ученый из Уфы Игорь Кучумов подготовил предисловие и примечания для книги английского металлурга Джеймса Картмелла Ридли, который больше ста лет назад описал свое путешествие по России. В 1897 году Ридли был делегатом VII Международного геологического конгресса в Санкт-Петербурге, после которого для участников мероприятия была организована ознакомительная поездка по России с посещением территорий нынешних Башкирии, Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края. Через год, в 1898 году, он выпустил свои записки об этой поездке, в которых увлекательно описал быт и нравы местного населения.