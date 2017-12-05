Вице-мэр предложил ввести дежурство эвакуаторов в час пик на въезде в Уфу

- Я сам утром ехал в город через Затонский мост, там на одной полосе заглохла «14-ая». Разве администрация города виновата в этом? – возразил Салават Хусаинов. – Мы должны на въезде в город моторы и колеса проверять у всех, получается, если следовать вашей логике? Я прошу прощения, если резко говорю сейчас, но вы не правы, когда так пишете. Правда, я сделал для себя из этого важный вывод: нужно устроить дежурство эвакуатора в таких местах на въезде в город, чтобы можно было оперативно решить подобные проблемы.