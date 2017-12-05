В Уфе могут закрыть мост через реку Белую у Монумента дружбы, сообщил сегодня на утренней оперативке глава администрации города Ирек Ялалов. Средств для поддержания сооружения у муниципалитета нет, а республика денег пока не дает.

По словам Ирека Ялалова, еще в 2004 году специалисты признали, что мост, построенный в 1953 году, находится в предаварийном состоянии. Муниципалитет несколько раз добивался продления срока работы этого моста, но на сегодня состояние его таково, что движение на нем пришлось ограничить.

На восстановление моста необходимо более шести миллиардов рублей. Ялалов, по его словам, лично обратился к руководству республики. Денег пока не дали. Поддержка, по словам мэра Уфы, обещана, но все упирается в сроки.

- Если ситуация будет развиваться таким образом, я имею ввиду техническое состояние этого моста, то мы вынуждены будем просто закрыть этот мост, - сообщил Ялалов. - Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших горожан.