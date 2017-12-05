Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе могут закрыть мост через реку Белую у Монумента дружбы
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9c%d0%be%d1%81%d1%82 %d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8f

В Уфе могут закрыть мост через реку Белую у Монумента дружбы

Сегодня, 10:34ГородРустэм БашкирцевФото: RB7.ru
Читайте
также
Новогодний корпоратив: Чем удивят ивент-агентства и ведущие в Башкирии
Министр экологии Башкирии: Мы ощутили настоящую борьбу за отходы
Ольга Одинокова: Обратите внимание на замершую беременность в Уфе