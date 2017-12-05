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В Уфе оштрафуют руководителей компаний, которые ленятся чистить снег

5 декабря 2017, 16:00
Тротуары на закрепленных за арендаторами участках должны быть очищены не позднее 7.30 утра.

Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов напомнил руководителям уфимских предприятий-арендаторов об установленной республиканским законодательством ответственности за непринятие мер по уборке снега. Речь об этом зашла сегодня, 5 декабря, в администрации Уфы, где прошел круглый стол на тему готовности городских служб к зиме.

- На многих участках тротуаров, которые закреплены за предприятиями-арендаторами, нередко снег начинают убирать в 9 или 10 часов утра, когда их сотрудники приходят на службу, - сказал он. - Но так быть не должно. Если на них возложена такая обязанность, пусть чистят снег до 7-7.30 утра. И пусть делают это добросовестно, а не сгребают снег на соседние участки. В противном случае руководство предприятий будет наказано.

Участники круглого стола напомнили, что за непринятие мер по уборке снега республиканским законодательством установлена ответственность для руководителей предприятий и организаций в виде штрафа в размере 5-10 тысяч рублей.

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