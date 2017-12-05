В Уфе оштрафуют руководителей компаний, которые ленятся чистить снег

- На многих участках тротуаров, которые закреплены за предприятиями-арендаторами, нередко снег начинают убирать в 9 или 10 часов утра, когда их сотрудники приходят на службу, - сказал он. - Но так быть не должно. Если на них возложена такая обязанность, пусть чистят снег до 7-7.30 утра. И пусть делают это добросовестно, а не сгребают снег на соседние участки. В противном случае руководство предприятий будет наказано.