Чиновников Уфы отзовут с пляжей, если в новогодние праздники пойдет снег

Ирек Ялалов заявил, что не отпустит подчиненных на отдых в новогодние каникулы, если в эти дни в городе будет снегопад. Тех, кто в эти дни уедет на курорты, он обещал возвращать с пляжей в принудительном порядке. В случае неподчинения он пригрозил чиновникам увольнением.

Сегодня на оперативке в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к подчиненным по поводу того, что от них начали поступать заявления на отпуска и отгулы в период новогодних каникул. Мэр заявил, что чиновники получат желаемые выходные лишь в том случае, если в этот период в городе не будет снегопадов. Он также подчеркнул, что сам он в эти дни никогда не отдыхал.

- Ни разу у меня с супругой не было зимних каникул, - заявил Ирек Ялалов, подчеркнув, что СМИ, сообщавшие о том, что он находился на отдыхе прошлой зимой в период аномальных снегопадов, передавали недостоверную информацию.

Ялалов пообещал вызывать чиновников прямо с пляжей, если они все-таки уедут на курорты.

- И тот вариант, что, ах, купила путевки, не пройдет, - строго заявил он. - Купила путевки - уезжай, но потом пиши заявление на увольнение из администрации.

Впрочем, мэр пообещал подчиненным, что даст отдохнуть побольше, когда угроза снегопадов минует.