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В Уфе директор фирмы задолжал одному рабочему 400 тысяч рублей зарплаты

5 декабря 2017, 11:48
Хотя у него была возможность погасить долг.

45-летний директор ООО «Башкирский лифт» подозревается в совершении преступления по статье «Полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С февраля 2016 года по декабрь текущего года, задолжав одному работнику зарплату в размере 400 тысяч рублей руководство не приняло мер к погашению долга, имея возможность его погасить.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и принимаются меры к погашению задолженности по зарплате.

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