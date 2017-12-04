В Башкирии предприятие выплатило 3,1 миллиона рублей просроченной зарплаты
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Без денег оставались 199 человек.
Машинно-технологическая станция «Зауралье Агро» Абзелиловского района по состоянию на октябрь 2017 года задолжало 199 работникам зарплату в сумме более 3,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
На директора агрофирмы возбуждено административное дело по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы», по результатам рассмотрения которого директор оштрафован.
На сегодняшний момент просроченная зарплата выплачена в полном объеме.
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