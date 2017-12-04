В Башкирии предприятие выплатило 3,1 миллиона рублей просроченной зарплаты

Без денег оставались 199 человек.

Машинно-технологическая станция «Зауралье Агро» Абзелиловского района по состоянию на октябрь 2017 года задолжало 199 работникам зарплату в сумме более 3,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.