В Башкирии с 1 января на 4% увеличится зарплата у бюджетников

Соответствующий указ подписал глава региона Рустэм Хамитов.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня, 1 декабря, подписал указ о повышении оплаты труда работников государственных учреждений республики. Как следует из документа, с 1 января следующего года заработная плата у работников госучреждений вырастет на 4%.

Повышение зарплаты коснется всех категорий работников государственных и муниципальных учреждений в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения, спорта, молодёжной политики, природопользования и экологии, сельского и лесного хозяйства, ветеринарии.

Всего в Башкирии около 240 тысяч человек подпадают под действие указа.