Минюст России внес девять СМИ в список иностранных агентов

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О средствах массовой информации» 25 ноября. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание Russia Today America иностранным агентом. Позже журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.