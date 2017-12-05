Ялалов нанял "команду специалистов" для поиска заказчиков необъективных СМИ

Мэр Уфы сегодня вновь попросил журналистов объективно подходить к освещению проблемы очистки улиц от снега, приведя в пример федеральные СМИ. Он призвал уходить от "истероидного подхода", а также заявил, что нанял специалистов для поиска заказчиков таких материалов. Он пообещал назвать их, когда "придет время".

На утренней оперативке в мэрии сегодня Ирек Ялалов сообщил, что на выходных "не поленился" и посмотрел, как освещали проблему сильного снегопада федеральные СМИ. В Москве в первый день зимы выпала треть месячной нормы осадков. По словам Ялалова, это в три раза меньше чем выпадало в первые дни января в Уфе. Однако в отличие от уфимских СМИ московские, по мнению мэра Уфы, сработали более профессионально.

- Ни одно СМИ не допускало искусственного нагнетания, искажения информации, - заявил Ялалов. - Все федеральные СМИ помогали Москве справиться с последствиями снегопадов.

Насколько лучше Москва в отличие от Уфы обеспечена снегоуборочной техникой и работниками ЖКХ, Ялалов не уточнил.

Глава Уфы также отметил, что в основном уфимские СМИ тоже были объективны, но, по его словам, "без искажения не обошлось".

- Надо уходить от этого истероидного подхода, пора взрослеть! Давайте жить дружно! - заявил Ялалов, обращаясь к журналистам, добавив, что лично из своего кабинета следит за ситуацией на дорогах через систему "Безопасный город", и она порой сильно отличается от того, что пишут местные журналисты.

Ялалов также сообщил, что мэрии пришлось нанять "команду специалистов" для поиска заказчиков необъективных публикаций.