В Уфе отмечают 90-летие Радио Башкортостана
Сегодня, 23 ноября, перед зданием Телецентра собрались люди, которые так или иначе связали свою жизнь с радио. Тут можно было увидеть и знаменитых докторов, и спортивных журналистов, и новостников, и авторов тематических передач, и звукорежиссеров, и представителей других радиопрофессий.
- Для меня радио - это жизнь, - призналась радиоведущая и поэтесса Наталья Санникова. - Я родилась 7 ноября, и радио в Башкирии начало работать 7 ноября. Главное, что меня привлекает в профессии - это слово.
После праздничных речей и поздравления главы региона с 90-летним юбилеем Наиля Галляутдинова и Александр Кузьменко сдернули синее полотно и открыли взору собравшихся памятную табличку. Затем ветеранов и сотрудников радио пригласили в медиацентр, где подвели итоги акции, викторины, победители которой получили телевизоры за 2 и 3 места и ключи от автомашины марки Дэу. Главный приз выиграла Татьяна Михайлова из Давлеканово.