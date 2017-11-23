В Уфе отмечают 90-летие Радио Башкортостана

Сегодня на здании Телецентра в память об этой дате открыли мемориальную табличку.

Сегодня, 23 ноября, перед зданием Телецентра собрались люди, которые так или иначе связали свою жизнь с радио. Тут можно было увидеть и знаменитых докторов, и спортивных журналистов, и новостников, и авторов тематических передач, и звукорежиссеров, и представителей других радиопрофессий.

- Для меня радио - это жизнь, - призналась радиоведущая и поэтесса Наталья Санникова. - Я родилась 7 ноября, и радио в Башкирии начало работать 7 ноября. Главное, что меня привлекает в профессии - это слово.