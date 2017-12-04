В Уфе прошел первый открытый чемпионат по киберспорту Башкирии

Финалы дисциплин транслировались в главном зале, так что проблем с местом не было. Зато, были небольшие проблемы с количеством зрителей, их было не так много, как хотелось бы. Либо уфимцы не заинтересованы в киберспорте, либо организаторы не лучшим образом провели анонсирующие действия.