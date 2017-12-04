В Уфе главная свидетельница по делу о педофилии написала явку с повинной

- Меня никто не предупреждал о том, что я не буду подлежать уголовной ответственности, если изменю показания и скажу правду, до удаления суда в совещательную комнату, - сообщила Вера Сомова. – В настоящее время я очень переживаю, что оговорила Евгения Валерьевича и раскаиваюсь в содеянном.