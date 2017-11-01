Федеральный телеканал поборется за свободу уфимца, осужденного за педофилию

Эксперты телеканала НТВ намерены добиваться оправдания и освобождения уфимского промоутера Евгения Мартыненко, приговоренного к семи годам колонии по обвинению в педофилии.

Сегодня, 1 ноября, федеральный телеканал НТВ рассказал всей стране историю, вновь не самым лучшим образом представивший Уфу и Башкирию. Речь идет об уфимским промоутере Евгении Мартыненко, который в августе текущего года был осужден к семи годам лишения свободы по обвинению в сексуальном домогательстве соседской пятилетней девочки.

Медиакорсеть стала первым СМИ, которое рассказала данную историю, и, по словам близких Евгения Мартыненко, наши публикации помогли привлечь к сложившейся трудной ситуации широкое внимание общественности.

К сожалению, СМИ подключились к этой истории поздно, когда Евгению уже был вынесен приговор. Объяснение этому простое – его семья не хотела афишировать этот неприятный инцидент, надеясь, что суд во всем разберется и оправдает Евгения. Однако эти надежды не оправдались. Евгения осудили сначала на уровне районного суда, а потом и Верховный суд Башкирии оставил данное решение без изменения.

Напомним, Евгения обвинил его сосед в домогательствах своей пятилетней дочурки. Его жена поначалу поддержала обвинение, но потом призналась, что оговорила Евгения по указанию своего мужа, которого боялась. По ее словам, ее муж требовал, чтобы Евгений отдал ему свой джип или выплатил его стоимость. Однако Евгений на такую сделку не согласился.

В сегодняшней программе приняли участие юристы, врачи, актеры, певцы и другие эксперты, высказавшиеся практически елинодушно в поддержку Евгения Мартыненко.

Из Уфы на передачу прилетели первая жена Евгения Светлана, его престарелая мать, жена главного свидетеля обвинения и ее старший родной сын. Авторам передачи удалось пообщаться также по скайпу с взрослым сыном Евгения Мартыненко, живущим сейчас в Америке, а также созвониться и и с самим Евгением, находящимся сейчас в заключении.

После подробного обсуждения темы ведущий ток-шоу Вадим Такменев заявил, что продолжит следить за судьбой Евгения Мартыненко, к делу которого теперь будут привлечены авторитетные юристы.

Медиакорсеть будет следить за развитием событий.