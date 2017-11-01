Историю уфимца Евгения Мартыненко, осужденного за педофилию, покажут на НТВ

Столичные эксперты обещали помочь добиться освобождения и оправдания известного уфимского промоутера.

Сегодня, 1 ноября, в эфире телеканала НТВ выйдет в эфир программа «Специальный репортаж с Вадимом Такменевым», в центре внимания журналистов и аудитории на сей раз окажется ситуация, в которую попал известный уфимский промоутер Евгений Мартыненко.

Напомним, Евгения в Уфе знают, как промоутера, который привозил в Уфу с концертами популярных российских и зарубежных артистов. В августе текущего года Советский районный суд Уфы приговорил его к семи годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Как следует из материалов дела, Евгения обвинил его сосед, утверждающий, что застал его на коленях возле своей лежащей на кресле шестилетней дочки. Евгений настаивал, что просто хотел показать соседу, который был всегда слишком груб с детьми, что можно нормально общаться с ними без криков и рукоприкладства.

Самое интересное, что мать пострадавшей девочки, которая поначалу поддержала обвинения мужа, потом отказалась от своих показаний и дважды выступила в суде в защиту Мартыненко. По ее словам, муж надеялся под угрозой обвинения в домогательствах выманить у Евгения Мартыненко его джип и деньги. Однако Евгений отказался пойти на такую сделку.

Семья Евгения до последнего не афишировала эту историю, надеясь, что суд во всем разберется и оправдает его. Однако суд не принял во внимание все аргументы в пользу подсудимого, при рассмотрении апелляционной жалобы ситуация повторилась.

После публикаций Медиакорсети на историю Мартыненко обратили внимание федеральные СМИ и связались с нашей редакцией и родственниками Евгения.

- К нам обратился друг детства Евгения – звукорежиссер Урал Акбулатов, который работает в Москве. Показал ваши публикации, - сообщил Медиакорсети сотрудник телеканала НТВ Дмитрий Бочков.

Вчера родственники и друзья Евгения побывали в Москве на записи программы «Специальный репортаж с Вадимом Такменевым». Примечательно, что мама пострадавшей девочки, в надругательстве над которой обвинили Евгения Мартыненко, Вера Сомова также приняла участие в программе и рассказала, что они с мужем оговорили Евгения из корыстных побуждений. Но потом она призналась в клевете, потому что из-за этой истории ее постоянно терзают муки совести.