Бабич поблагодарил Хамитова за обеспечение добровольного изучения языков

Наше законодательство самое либеральное в мире, и это право гарантировано Конституцией. Но теперь очень важный момент: как это право реализуется. И каждый гражданин и родитель, законный представитель имеют право выбрать, какой язык назвать родным и как изучать или не изучать государственный язык. Задача государства – обеспечить, безусловно, эту возможность. Что сегодня нашим законодательством полностью отрегулировано. Действительно здесь хочу обратить внимание, на ситуацию, которая сложилась в наших регионах. Вот представитель Мордовии говорит, "у нас проблем с этим нет". Это правда, из шести республик, которые входят в состав в Приволжский федеральный округ, в Мордовии, Удмуртской Республике и в Республике Марий Эл, эти вопросы были с самого начала были абсолютно правильно отрегулированы региональным законодательством и никогда с этим существенных проблем не возникало. Дети, родители выбирали себе возможность реализовать свое право на изучение родного языка и зачастую, кстати, представителями соответствующих национальностей этот язык выбирался в пользу русского языка, родной язык может быть русским. И, соответственно, выбирали возможность реализации своего права на изучение государственного языка.