Прокуратура не нашла подтверждений принуждению к изучению башкирского языка

По поручении Генпрокуратуры России были проверены Минобр и несколько учебных заведений.

Прокуратура Башкирии не выявила нарушений в изучении родных языков в республике, сообщили в пресс-службе ведомства.

- По результатам проверки в деятельности Министерства образования республики и образовательных учреждений нарушений в части добровольности изучения родных языков из числа языков народов РФ, а также башкирского государственного языка не выявлено, - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что учебные планы приведены в соответствие с нормами действующего законодательства и федеральными образовательными стандартами.

При этом в ходе проверок, проведённых прокуратурой совместно с специалистами Рособрнадзора, в отдельных учреждениях были выявлены несоответствия образовательных программ и учебников предъявляемым требованиям. Также были обнаружены локальные акты, ограничивающие приём детей с ограниченными возможностями.