Экс-пресс-секретарь Айдара Галимова открыла клуб изучения татарского языка

Занятия будут проходить раз в неделю в творческой мастерской «АртКлуб» в Уфе.

Уфимка Гульшат Сафина открыла в Уфе клуб изучения татарского языка.

«Мой проект будет интересен всем искренне желающим изучить татарский язык, - написала она на своей странице в Facebook. - Занятия будут проходить один раз в неделю, в вечернее время. Учить татарский уфимцы смогут на базе творческой мастерской «АртКлуб».

- Курс татарского языка Гульшат Сафиной мы начинаем в рамках нового проекта «АртКлуба» - «Языковая среда», - говорит директор творческой мастерской Айгуль Рашитова. - Мы стремимся к популяризации тюркских языков Башкирии - башкирского и татарского. Жду предложений от преподавателей и знатоков башкирского языка.

Гульшат Сафина по первому высшему образованию - учитель татарского языка и литературы; несколько лет работала пресс-атташе Айдара Галимова; в качестве заместителя директора открывала татарский журнал.

«Самое главное - я росла с татарской бабушкой, которая привила мне любовь к фольклору, танцам и песням. Так что только изучением языка мы не ограничимся», - пишет она.

Занятия бесплатные, но с обязательным условием: у желающих должна быть мощная внутренняя мотивация для изучения татарского языка.

- Моя мотивация готовиться к занятиям и преподавать - это желание удовлетворить свою «внутреннюю бабушку» - чем старше становлюсь, тем больше тянет к родному языку, общению, и хочется делиться знаниями. За два дня группа для изучения татарского языка набралась, запись закрылась. А тем, кто хочет подтянуть или изучить татарский язык, Гульшат рекомендует курсы татарского языка, которые идут с 27 сентября в Башкирском государственном педагогическом университете им.М.Акмуллы в образовательно-культурном центре Института Каюма Насыри.