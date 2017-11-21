В Уфе нашли "погребенных заживо" граждан

Уфимка Рима Галеева случайно узнала, что паспорт, с которым она ходит уже 14 лет является недействительным из-за смерти владельца, сообщает «БСТ». О том, что документ аннулирован, женщине рассказали в банке, когда она пришла туда оформлять кредит. В УФМС рассказали, что такой случай в Башкирии не первый и не последний.