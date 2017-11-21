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Posted 21 ноября 2017, 04:42

Published 21 ноября 2017, 04:42

Modified 25 декабря 2024, 05:38

Updated 25 декабря 2024, 05:38

В Уфе нашли "погребенных заживо" граждан

21 ноября 2017, 04:42
О том, что они мертвы по паспорту, уфимцы узнавали в больницах и отделениях банков.

Уфимка Рима Галеева случайно узнала, что паспорт, с которым она ходит уже 14 лет является недействительным из-за смерти владельца, сообщает «БСТ». О том, что документ аннулирован, женщине рассказали в банке, когда она пришла туда оформлять кредит. В УФМС рассказали, что такой случай в Башкирии не первый и не последний.

Конкретно в случае с гражданкой, которая обратилась, Галеевой, это техническая ошибка, недоразумение. При вводе другого паспорта в базу, возможно, ошибка произошла. Эта ситуация может возникнуть в любой момент. Например, умирает человек с похожими цифрами в паспорте, и буквально ошибка в одной цифре влечёт такие последствия,Рассказала заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан Роза Макаева.

Уфимке выдали справку, подтверждающую действительность ее паспорта. В 2003 году во время замены советских паспортов на российские, жители республики получили документы, которые совпадают с сериями и номерами выданных ранее. Ошибку допустила пермская фабрика «Гознак».

Рима Галеева не одна похороненная заживо – в подобную ситуацию попала супружеская пара Кривобоковых, которая узнала о собственной «смерти» в местной больнице. Чтобы узнать, являетесь ли вы владельцем такого паспорта, можно зайти на официальный сайт УФМС России и вбить свои номер и серию.

Ранее Медиакорсеть писала об инциденте, когда уфимка Валентина Черникова, дочь ветерана войны, инвалида I группы Сергея Назарова, забила тревогу: ее отца почему-то посчитали умершим. Хотя 92-летний фронтовик до сих пор жив. Уфимка связала этот факт с тем, что ветерану долгое время не могли оформить жилищный сертификат, чтобы отец мог улучшить свои жилищные условия в соответствии с законом о ветеранах войны.

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