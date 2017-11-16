«Салават Юлаев» в Москве пропустил три безответные шайбы от ЦСКА

Posted 16 ноября 2017, 08:37
Published 16 ноября 2017, 08:37
Modified 25 декабря 2024, 05:39
Updated 25 декабря 2024, 05:39
Вчера уфимский «Салават Юлаев» проиграл в Москве ЦСКА – 0:3. Армейцы сначала забили во втором периоде, а потом увеличили счет в третьем. Дважды отличился Кузьменко и один раз - Светлаков.
- ЦСКА был лучше, - сказал после матча главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд. - Мы были на шаг позади. Мы проиграли очень хорошей команде.
Главного тренера уфимцев спросили об участившихся слухах о его отставке и давит ли это на него. Финский специалист отреагировал на вопрос спокойно: - Я работаю тренером 45 лет. На тренера всегда оказывается давление. Мы сосредоточены на работе.
Следующую игру «юлаевцы» проведут 17 ноября в Ярославле против местного «Локомотива». Игра начнется в 21:00 уфимского времени, матч покажут в эфире телеканала БСТ.