«Салават Юлаев» обменял Лазарева на игрока «Витязя» Джиошвили
Сегодня, 10:24СпортРазиф АбдуллинФото: mhl.khl.ru/
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Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
ХК «Салават Юлаев» совершил обмен игроками с «Витязем» (Московская область). Из «Витязя» в «Салават Юлаев» перешел 21-летний нападающий Максим Джиошвили, а из Уфы в Подмосковье переехал Антон Лазарев.
Максим Джиошвили в этом сезоне играл в фарм-клубе подмосковной команды — питерском «Динамо». На его счету восемь шайб в 22 матчах.
Молодой нападающий за свою карьеру сыграл в пяти клубах: «Блумингтон» (USHL) 2014-2015, «Русские Витязи» (МХЛ) 2015-2017, «Витязь» (КХЛ) 2015-2017, ТХК (ВХЛ) 2016-2017, «Динамо» (Санкт-Петербург) (ВХЛ) 2017.
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