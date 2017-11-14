«Салават Юлаев» обменял Лазарева на игрока «Витязя» Джиошвили

Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

ХК «Салават Юлаев» совершил обмен игроками с «Витязем» (Московская область). Из «Витязя» в «Салават Юлаев» перешел 21-летний нападающий Максим Джиошвили, а из Уфы в Подмосковье переехал Антон Лазарев.

Максим Джиошвили в этом сезоне играл в фарм-клубе подмосковной команды — питерском «Динамо». На его счету восемь шайб в 22 матчах.