В Башкирии чиновники решили перехитрить ОНФ и купить престижную иномарку

По сравнению с предыдущей версией закупки из техзадания пропали требования о наличии кожаной обшивки руля, наличия видекамеры и хромированных ручек. Но так как технические параметры машины остались без изменений, то логично предположить, что речь идёт о том же автомобиле. Также бросается в глаза, что в прошлый раз автомобиль покупался для главы района, а в этот - «для нужд администрации».