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Posted 14 ноября 2017, 05:13

Published 14 ноября 2017, 05:13

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

«Салават Юлаев» проиграл «Словану» в Братиславе

14 ноября 2017, 05:13
Сюжет
Болеем за наших
Уфимская команда уступила в гостях – 2:3.

Вчера, 13 ноября, в Братиславе состоялся очередной матч чемпионата КХЛ между местным «Слованом» и уфимским «Салавтом Юлаевым».

Хозяева до середины третьего периода сумели забить три безответные шайбы в ворота уфимцев. «Юлаевцы» сумели отквитать только две шайбы. Отличились Йоонас Кемппайнен и Антон Бурдасов.

- Нам нужно трудиться усерднее, - сказал после матча главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд. -. У нас хорошая команда, но нам нужно больше трудиться.

Завтра, 15 ноября, «Салават Юлаев» сыграет в Москве с ЦСКА.

#Разиф Абдуллин#Спорт#Болеем за наших#Новости
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