«Салават Юлаев» проиграл «Словану» в Братиславе

Posted 14 ноября 2017, 05:13
Published 14 ноября 2017, 05:13
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Вчера, 13 ноября, в Братиславе состоялся очередной матч чемпионата КХЛ между местным «Слованом» и уфимским «Салавтом Юлаевым».
Хозяева до середины третьего периода сумели забить три безответные шайбы в ворота уфимцев. «Юлаевцы» сумели отквитать только две шайбы. Отличились Йоонас Кемппайнен и Антон Бурдасов.
- Нам нужно трудиться усерднее, - сказал после матча главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд. -. У нас хорошая команда, но нам нужно больше трудиться.
Завтра, 15 ноября, «Салават Юлаев» сыграет в Москве с ЦСКА.