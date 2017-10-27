«Салават Юлаев» попал в топ-10 клубов КХЛ по маркетингу

Рейтинг, в котором оцениваются маркетинговые достижения клубов КХЛ, подготовила редакция «Советского спорта».

Уфимский «Салават Юлаев» попал в символическую десятку клубов Континентальной хоккейной лиги по достижениям в сфере маркетинга. В исследовании редакции «Советского спорта» учитывалось буквально всё, что делает пребывание зрителей на спортивных аренах комфортным, начиная от наличия парковки и заканчивая стоимости атрибутики и аксессуаров продающихся в фойе стадионов.

«Салават Юлаев», выступающий на «Уфа-арене», занял в рейтинге девятое место в основном благодаря организации спортивных матчей. Тут не обошлось и без упоминания прошедшей в Уфе «Недели звёзд 2017», которую многие эксперты назвали лучшим хоккейным шоу десятилетия.

В первую тройку рейтинга вошли питерский СКА, минский «Динамо» и «Аванград». СКА заслужил первенство благодаря отличной атмосфере на матчах, которой могут позавидовать многие клубы НХЛ и широкой линейке атрибутики, посвящённой тому или иному игроку, то есть в Питере стать персональным болельщиком намного проще, чем в других городах на карте КХЛ, благо атрибутика с логотипами СКА продаётся не только в Ледовом дворце, но и в нескольких точках города. Ну а атмосфера на матчах отразилась на заполняемости, 92,5% об этих цифрах многим клубам остаётся только мечтать.

Вторая строчка за обладателями самой вместительной арены (15 086 зрителей) в КХЛ «Динамо» Минск. Именно тут пять лет назад был установлен рекорд посещаемости лиги, 9 октября 2012 года матч между пражским «Львом» и местным «Динамо» посетило 16 317 зрителей, с того времени никто не смог приблизится к этим цифрам. Примечательно, что не смотря на невысокие успехи клуба в делах хоккейных, зрителей на матчах «Динамо» всегда много, а это и есть главный маркер профессионализма маркетологов.

Замыкает тройку «Авангард» из Омска. В относительно небольшом городе команду очень любят, и многие болельщики следят за клубом с самого детства, на «Арене-Омск» нередки аншлаги. Так же омские маркетологи смогли хорошо поставить продажу товаров с логотипом команды.

В рейтинге засветились «Йокерит» 4 место, «Локомотив» 5 место, «Спартак» 6 место, «Металлург» Магнитогорск 7 место, «Трактор» 8 место, и «Сибирь» 10 место.

Новосибирскую команду хочется отметить отдельно, посещаемость матчей «Сибири» в сезоне 2016-2017 феноменальна – 99,7%. Злые языки скажут, что Ледовый дворец «Сибирь» вмещает всего 7420 зрителей, но ведь это «стадион-среднячок» по меркам лиги, и далеко не самый маленький. Для примера «Магнитка» за последние годы дважды становившаяся чемпионами играет на стадионе вместимостью 7 700 человек, и в среднем на матчи ходят 6 700 человек, у «Сибири» трофеев нет, но тем не менее команду любят.