В ФСБ Башкирии объяснили стрельбу сегодня в центре Уфы

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, основным местом проведения тренировки было избрано здание управления по конвоированию ФСИН России по РБ - на ул. Свердлова, 37. По замыслу учения «террористы» осуществили нападение на здание и захват заложников, а их пособники намеревались провести серию взрывов на объектах жизнеобеспечения в городе.