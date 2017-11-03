Центр Уфы оцепили полицейские

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На улице Гафури проводятся учения.
Центр Уфы в районе Телецентра оцепили сотрудники правоохранительных органов, сообщают пользователи группы «БашДТП» в социальной сети. Автор фотографий интересуется, в связи с чем связан «наплыв» полицейских.
В действительности горожанам не о чем беспокоиться – на улице Гафури проводят учения.
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