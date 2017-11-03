В Башкирии возьмутся за решение проблем уфимского речного училища

- То, что за последние пять лет госкомтранс республики провел такое расширенное заседание с приглашением заинтересованных лиц - это уже большой плюс. Тут я вижу инициативу и креативный подход лично нового председателя госкомтранса Тимура Мухаметьянова. Что касается попечительского совета, самое главное, чтобы он не превратился в очередной "фасадный" орган. Инициатива Бричкина - здравая, и его энергии на это хватит при поддержке власти и корпоративного сегмента нашей республики. В связи с этим в попечительский совет должны войти и ведущие ученые в этой области, и институты гражданского общества, и обязательно бизнес. А сегодня есть структуры, которые реально готовы вкладываться в подготовку будущих кадров, и мы готовы совместно с училищем обсудить эти вопросы.