Как в Башкирии будут решать проблему обмеления рек

В ближайшие два года на реках Уфе и Белой планируется провести дноуглубительные работы для увеличения проходимости водных путей. Проблема в том, что количества спецтехники дня этого у профильных организаций недостаточно, а на необходимые научные исследования пока нет средств.

Госкомтранс республики активно взялся за решение проблем обмеления рек Башкирии и снижения объема перевозок. Для этого планируется провести дноуглубительные работы. Об этом говорили сегодня, 2 ноября, участники заседания по итогам работы деятельности предприятий водного транспорта, организованного госкомтрансом Башкирии.

На сегодня у администрации камского бассейна водных путей в распоряжении имеются всего два земснаряда.

Как рассказал на совещании руководитель ФБУ администрации "Камводпуть" Сергей Сергеев, один поступит из Астрахани в следующем году, однако потребует доработки.

На ремонт всей спецтехники необходимо 9-10 миллионов рублей. Глубина реки Уфы на сегодня составляет в среднем 1,2 метра, посредством дноукрепительных работ ее планируется довести до 1,4 метра. Дно реки Белой планируется углубить с 1,85 до 2 метров.

Завершить работы по реке Уфе планируется к 2019 году, по реке Белой - к 2020.

Как пояснил Сергеев, для углубления дна необходимо провести научно-исследовательские работы. Деньги на это пока не выделены: заявка подана в Росморречфлот, который будет проводить конкурс.

Научно-исследовательские работы планируется провести за два года.

- Мы открываем навигацию к 100-летию республики, дайте гарантию, - обратился председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов к Сергееву.

- Такую гарантию мы дать не можем, 20 лет там никто ничего не делал, это нереально, - ответил Сергеев, пообещав, что сделает все возможное для скорейшего решения проблемы.