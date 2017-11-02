В Башкирии речные перевозки пассажиров сократились из-за набережной в Уфе

Руководитель ООО "Речной порт-Уфа" признал, что завершающийся навигационный сезон стал неудачным в плане пассажирских перевозок.

В 2017 году объем пассажирских перевозок ООО "Речной порт - Уфа" продолжил сокращаться. Об этом сообщил и.о. директора компании Сергей Фомичев на совещании по итогам навигационного сезона, организованным госкомтрансом Башкирии.

По слова Фомичева, прошлогодний объем перевозок в 55 тысяч пассажиров выполнить в этом году не удалось из-за реконструкции набережной реки Белой. Раньше суда отправлялись с причала около Монумента дружбы, однако в связи с проведением реконструкции набережной реки Уфы это стало невозможным.

- Мы неоднократно писали во все инстанции в межнавигационный период с просьбой разрешить нам отправку с причала "Юность", но положительного отзыва не получили, - пояснил Фомичев. - Нам пришлось переключиться на "Речной порт", а это место не раскрученное.