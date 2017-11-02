Хамитов объявил о солидных грантах на сохранение башкирского языка

- Наполнение Фонда тоже будет в размере около 50 млн рублей, это только стартовая цифра. Программа по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Республики Башкортостан будет существенно превышать цифру 100 млн рублей. То есть это настоящий прорыв в части финансирования деятельности в этом направлении. По сравнению с тем, что было в последние годы, финансирование увеличивается не в разы, а в десятки раз, - подчеркнул Рустэм Хамитов.