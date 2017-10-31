Камиль Зиганшин: «Башкирскую кругосветку» запустим в мае 2018 года

- Русское географическое общество финансирует установку этих указателей, а администрации районов пообещали обеспечить минимальную инфраструктуру - стоянки, кострища, - сообщил Камиль Зиганшин. - Чтобы у туристов была возможность передохнуть, пожарить шашлыки, устроить пикник. В Янауле, например, такая красота - тайга, грибы, глухари летают: прекрасное место для стоянки с палатками. Надеемся, что в ближайшее время там появится и что-то вроде приюта, а на ближайших трассах - мотели.