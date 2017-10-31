В Башкирии отметили стелой крайнюю западную точку республики

Башкирское отделение Русского географического общества продолжает свой проект «Крайние географические точки Башкортостана».

27 октября в Бакалинском районе Башкирии, неподалеку от деревни Нагайбак, участники экспедиции Башкирского отделения Русского географического общества установили памятную стелу в виде стилизованного пограничного столб с памятным знаком. Таким образом они отметили самую западную точку республики. Она оказалась почти на самой границе Башкирии с Татарстаном и соответствует 55*07″ северной широты и 53*08″ восточной долготы.

В торжественной церемонии открытия стелы участвовал председатель Башкирского отделения РГО Камиль Зиганшин, председатель местного отделения РГО в Бакалинском районе республики Рамиль Мухамадиев, глава администрации Бакалинского района Александр Андреев, а также учителя географии.

Напомним, недавно, в середине октября, памятная стела была установлена в крайней северной точке республики, которая была определена в Янаульском районе. Как сообщил Медиакорсети Камиль Зиганшин, остальные две крайние географические точки республики – южную и восточную – планируется обозначить такими же памятными стелами уже в будущем году, когда сойдет снег.

- Решение об установке памятных стел в крайних географических точках нашей республики мы приняли на заседании башкирского отделения РГО. По нашему мнению, географические координаты - это своего рода адрес нашего «дома» на поверхности планеты Земля. А дом наш огромный и довольно богатый, по площади он превосходит многие европейские государства, - сообщил Камиль Зиганшин. - С севера на юг расстояние составляет 550 км, с востока на запад - 430 км. По разнообразию климатических зон и природных ландшафтов с нами мало кто может сравниться. Тут есть и тайга, и горная тундра, и смешанные леса, и степи, и лесостепи, и полупустыни. Имеются даже участки с вечной мерзлотой.