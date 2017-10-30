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Власти Башкирии изучат внутренний туристический поток

30 октября 2017, 09:51
На эти цели из бюджета республики будет выделен один миллион рублей.

Государственный комитет Башкирии по предпринимательству и туризму по итогам аукциона 10 ноября отберет компанию, с которой заключит контракт на проведение мониторинга внутреннего туристического потока Башкирии, следует из информации на официальном сайте госзакупок.

Победителю предстоит проанализировать информацию о количестве людей, которые останавливались на республиканских базах отдыха, туристических базах (и т.д.) с 1 января по 31 декабря этого года. Эти данные должны содержать информацию о количестве размещенных лиц, данные о демографическом составе, возрасте, региона, откуда турист приехал в Башкирию. Также победителю предстоит изучить данные, полученные от сервисов геотаргетинга операторов мобильной связи и геолокационных данных социальных сетей Instagram (Инстаграм), Facebook (Фейсбук), ВКонтакте о нахождении в заданных зонах людей, для которых эта зона не является основной. Все эту информацию необходимо обработать с использованием программно-аналитических алгоритмов для точной, объективной и достоверной информации по турпотоку.

Начальная цена контракта составляет 1 млн руб. Источник финансирования – бюджет республики.

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#Новости#Башкирия#Туризм#Ольга Корзик#Экономика
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