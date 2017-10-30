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«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином»

30 октября 2017, 21:31
Матч в Уфе закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля

Матч «Уфы» и казанского «Рубина» начался с быстрого гола гостей на третьей минуте.

Быстро введенный из аута мяч в штрафной подхватил Карадениз и пробил мощно в ближний угол. 1:0 - "Уфа" проигрывает в самом начале матча.

«Уфа» сумела отыграться еще в первом тайме. Ванек навешивает вперед, Стоцкий головой прокидывает мяч на Живоглядова, то прорывается по флангу и отдает пас назад. Дмитрий Стоцкий после паса Живоглядова буквально внес мяч в ворота Рыжикова. 1:1 - с таким счетом команды подошли к перерыву.

Второй тайм уфимцы сумели выиграть. В концовке матча прорыв Слая остановил защитник с нарушением правил. Судья назначает штрафной, который классно пробил Ванек. Рыжиков не смог отбить мяч, тот вместе с ним вкатился в ворота. Го-о-л! Трибуны неистовствуют, до конца игры остается одна минута основного времени плюс три добавленные.

2:1 - первая победа «Уфы» над «Рубином» в истории их встреч.

- Мы знали, что это важный матч. Хотели победить любой ценой, - сказал после игры автор победного гола Онджей Ванек. - Когда был назначен штрафной, я подошел и сказал, что буду бить. И забил.

После игры главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев был крайне немногословен:

- Мы потеряли концентрацию в конце матча.

- А что скажете о втором голе, есть вина Рыжикова?

- Без комментариев.

Главный тренер ФК "Уфа" Сергей Семак был достаточно критичен:

- Очень неудачно начался для нас матч. Неуверенно сыграли при стандартном положении – ауте. Плюс после пропущенного мяча понимали, что сложно будет отыграться. Во втором тайме было мало футбола, больше борьбы. В концовке мы оказались удачливее за счёт стандартного положения. Ванек удачно пробил. Одержали волевую победу, хотя понимали, что против «Рубина» это будет сделать очень сложно.

И отдал должное сопернику:

- "Рубин" - одна из лучших команд в премьер-лиге по организации игры.

Примерно на 75 минуте матча в том секторе стадиона, где разминаются запасные игроки, происходит непонятное движение, то ли потасовка запасных, то ли какой-то конфликт. К скоплению игроков подбегает судья и дает желтую карточку запасному голкиперу "Уфы" Гиорги Шелия. Спрашиваем у Сергея Семака, что же случилось.

- Пока точно сказать не могу, надо смотреть видеозаписи. Но он (Шелия - прим.) точно первый не начинал, - ответил Сергей Семак.

После этой игры ФК "Уфа" вышла на седьмое место в турнирной таблице. Следующая игра - в Москве со "Спартаком" - пройдет 5 ноября.

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