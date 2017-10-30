«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином»

- Очень неудачно начался для нас матч. Неуверенно сыграли при стандартном положении – ауте. Плюс после пропущенного мяча понимали, что сложно будет отыграться. Во втором тайме было мало футбола, больше борьбы. В концовке мы оказались удачливее за счёт стандартного положения. Ванек удачно пробил. Одержали волевую победу, хотя понимали, что против «Рубина» это будет сделать очень сложно.