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Глава Роспотребнадзора: Никто в Башкирии ящуром не заразился

27 октября 2017, 11:04
Глава республиканского управления Роспотребнадзора отчитался перед депутатами Госсобрания.

Руководитель башкирского управления Роспотребнадзора Евгений Степанов сегодня доложил депутатам Госсобрания о деятельности ведомства в последние два года. Отвечая на вопросы депутатов, он рассказал о текущей ситуации в связи с вспышкой ящура в Туймазинском и Буздякским районах.

- Вирус был выявлен в двух крестьянско-фермерских и восьми личных подсобных хозяйствах, - сказал он.- Ящур опасен для человека в двух случаях: если он контактировал с зараженными животными или использовал их продукты без термической обработки. Были отправлены в лабораторию в Новосибирске пробы 29 человек, контактировавших с зараженными животными. К счастью, никто из них ящуром не заболел.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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