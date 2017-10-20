Когда в Башкирии начнутся выплаты за уничтоженных из-за ящура животных
Сегодня, 16:01ОбществоРазиф Абдуллин
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов рассказал об этом в ходе интернет-брифинга.
Сегодня в правительстве Башкирии прошел интернет-брифинг «Ящур в Башкортостане: слухи и факты». Во время брифинга вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов ответил на вопрос о том, когда же начнут платить компенсацию за животных, которых уничтожили во время карантина, объявленного из-за вспышки ящура в Туймазинском и Буздякском районах республики.
- Постараемся на следующей неделе начать, - сказал Ирек Мухаметдинов. – Если не на следующей, то в конце октября точно.
Также на брифинге уточнили, когда карантин закончится.
- Отсчет пошел с 16 октября, - уточнил главный ветеринарный инспектор Башкирии Вакил Буранбаев. – 7 ноября должен закончиться.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей