Защитника молодежной «Уфы» Игоря Дивеева вызвали в сборную России U-19

- Воспитанник Школы ФК «Уфа» проведет сбор на Кипре с 30 октября по 6 ноября в рамках подготовки к 1-ому отборочному раунду ЧЕ-2018 U-19 в Греции, - уточнили в пресс-службе клуба. – Это не первый его вызов в сборную U-19.