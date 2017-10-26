В Уфе суд оштрафовал журналиста Рамиля Рахматова на 15 тысяч рублей

«Коммерсантъ-Башкортостан» отмечает, что заседание велось на башкирском языке в присутствии переводчика. Рамиль Рахматов просил суд признать незаконным составленный на него протокол недействительным и изъять из списка доказательств. Журналист считает, что документ был составлен с нарушениями, в том числе не были вписаны фамилии понятых, нет указаний времени и места показаний свидетелей.