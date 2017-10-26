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В Уфе суд оштрафовал журналиста Рамиля Рахматова на 15 тысяч рублей

26 октября 2017, 10:54
Рамиль Рахматов организовал 21 сентября митинг за отставку главы Башкирии.

Ленинский районный суд Башкирии признал журналиста Рамиля Рахматова виновным в совершении административного правонарушения по статье «нарушение порядка проведения митинга его организатором», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Суд назначил ему штраф в размере 15 тыс. руб.

Напомним, что главный редактор газеты «Бонус», журналист Рамиль Рахматов организовал митинг за отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова. Мероприятие состоялось 21 сентября. На нем присутствовало от 300 до 700 человек. Участники акции, в свою очередь, считают, что мероприятие было согласовано, ведь уведомление об отказе из мэрии пришло позже установленного срока.

«Коммерсантъ-Башкортостан» отмечает, что заседание велось на башкирском языке в присутствии переводчика. Рамиль Рахматов просил суд признать незаконным составленный на него протокол недействительным и изъять из списка доказательств. Журналист считает, что документ был составлен с нарушениями, в том числе не были вписаны фамилии понятых, нет указаний времени и места показаний свидетелей.

- Если посмотреть видеозапись с митинга, то будет видно, что сотрудник полиции, который якобы собирал свидетельские показания, на протяжении всего мероприятия стоял рядом со мной, - цитирует его слова издание.

Господин Рахматов намерен обжаловать решение районного суда.

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