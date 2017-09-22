Суд арестовал двух участников митинга за отставку Рустэма Хамитова

- Мы защищаем свои права и у нас есть право на свободу собраний и митингов. Подобные задержания говорят о том, что власть боится своего народа. Нам хотят показать такой акт устрашения. Понимаете, под арестом сейчас заслуженный деятель культуры РБ, его уважают миллионы башкир по всему миру, не только у нас в республике. Я думаю, все это может привести к народному сопротивлению, - рассказал Валиахмет Бадретдинов.