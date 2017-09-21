Раздвоение митингов: как в Уфе агитировали за и против Хамитова

Сегодня, 21 сентября, в Уфе проходят два митинга. Один - организован региональным отделением партии "Патриоты России", он согласован и проходит на площади перед Дворцом спорта (начало в 17.00). Второй - организовали граждане при поддержке Конгресса башкирского народа, обманутых дольщиков, ряда спорторганизаций, его главный лозунг - "За отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова". Его власти считают не согласованным, а организаторы - нет. Пройти он должен на площади перед Домом профсоюзов (начало в 18.00).

Мы ведем трансляцию с обеих площадок.

Дворец спорта, 17.05

Полиция убеждает Рамилю Саитову убрать флаг. Она объясняет свое появление на площади перед Дворцом спорта:

- Со своей коллегой подали уведомление на сегодня, 17.00, на площади у Дворца Спорта. Но коллегиально мы пришли к мнению о перенесении места на Дом профсоюзов. Здесь я стою, чтобы привлечь внимание к себе и проинформировать о том, что митинг за отставку Рустэма Хамитова пройдет у Дома профсоюзов.

Полиция просила Рамилю Саитову удалиться, она сказала, что это одиночный пикет в установленном месте.

Дом профсоюзов, 17.15

На площади перед Домом профсоюзов идут приготовления к некоему детскому празднику, готовит его МБУ "Йэшлек". Звуковое оборудование дорогое, фирмы JBL.

По площади ходит Рамиль Рахматов (один из организаторов митинга). Он опрашивает некую Лейлу Фанисовну, руководителя МБУ.

- Я по плану должна проводить праздник свой, -говорит женщина. Далее диалог:

- Вы хотите сказать, что дети нарушают закон?

- Я хочу праздник провести. Мне разрешили, я и провожу.

Дом профсоюзов, 17.27

- Кто меня слышит, топните ногой, - произносит культорг. Человек-пчела топает ногой. В 17-33 включилась музыка. Под приглядом и притопом человека-пчелы и куницы дети прыгают через скакалку. Не выдержав общей атмосферы праздника, человек-пчела и человек-куница пустились в пляс.

Площадь заполнилась детьми с футбольными мячами и скакалками.

Дом профсоюзов, 17.40

Видим армрестлинг, набивание мяча. Нас ждет молодежный флеш-моб и аквагрим.

Дворец спорта, 17.40

Идет митинг "Патриотов России".

- Мы против попыток расшатать и вбить клин в дружбу между народами Башкортостана, - говорит мужчина. - Мы поддерживаем предложения Путина и Хамитова, направленные на укрепление дружбы и сохранения языков, не ущемляя права других народов.

Организаторы говорят, что хотят создать коалицию патриотов Башкортостана. Периодически возникают музыкальные паузы. Спрашиваем людей, они отрицают, что они на митинге, говорят, концерт пришли смотреть.

Дом профсоюзов, 17.50

Рамиль Рахматов, один из организаторов митинга: "Мы пойдем туда - сбоку". Те, кто пришли на митинг КБН, сосредоточились на одной из боковых аллей - площадок сквера им. М. Карима.

Организаторы митинга решили перенести его на заасфальтированную площадку сбоку от здания Дома профсоюзов.

На самой площадке тем временем идут соревнования по армрестлингу.

Дворец спорта, 18.00

Мама троих детей вещает:"Спасибо Путину и Хамитову за то, что дети добровольно могут башкирский изучать. Теперь больше времени есть на биологию, физику, английский язык."

Людей все меньше и меньше. Уходят постепенно. Как будто сфоткались, засветились и ушли.

Дворец спорта 18.10

Митинг "Патриотов России" завершен. Люди уходят, на улице становится все холоднее. Многие говорят о том, что пришли посмотреть на "какой-то концерт", при этом отказываются утверждать, что данное собрание - митинг.

Из резолюции митинга партии «Патриоты России»: "Мы, участники, митинга, заявляем о начале формирования коалиции патриотов Республики Башкортостан. Мы призываем всех, кому небезразлично свое будущее, будущее своих детей, всех, кто готов делом способствовать улучшению социально-экономического положения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Башкортостан, объединиться для выработки программы действий патриотов в Республике Башкортостан".

Отметим, что митинг "Патриотов" собрал около 100 человек. К его концу можно было видеть около 40 человек.

Дом профсоюзов, 18. 00

Площадь праздника огорожена. Звучит песня "Маленькая страна".

- В движении - сила, харакатта-баракат! - раздается с детской площади. Ядро митинга КБН сформировалось на площадке у Дома профсоюзов. Выступает Байрамгулов - о повестке митинга. Митинг открыт.

Дом профсоюзов, 18.10

Выступает два кураиста. Раздают кураи. Кураистов стало трое. Митингующие по призыву Амира Туйгунова прижали руку к сердцу.

Амир Туйгунов скандирует:

- Раз, два, три! Хамитов, уходи.

Выступает Борис Павлов, эколог. Вспоминает слова "За свободу, равенство и братство", цитирует Экзюпери и Кутузова, который награждал башкирских воинов, говорил им: "Любезные вы мои".

- Вот оно - настоящее человеческое общение.

- Граждане, которые не хотят развивать культуру - недоросли, - говорит эколог. Говорит, что вторая задача - жить в гармонии с природой. Напоминает про Кроношпан и свалку в Черкассах.

Хочет читать стихотворение про Шиханы, но тут милиционер выступил с требованием разойтись, так что стихи не прозвучали.

Дом профсоюзов, 18.30

- Народ Башкортостана достоин лучшего, - звучит на митинге. Люди в толпе обьясняют знакомым по телефону, как пройти на митинг.

Выступают представители спортивных организаций. Герой-паралимпиец жалуется на невнимание.

- Доверяете ли главе Хамитову?

- Нет!

- Хамитова и правительство - в отставку!

Вернулся Борис Павлов, эколог, и все-таки прочел стихи про Шиханы

Амир Туйгунов: "Запускаем акцию сбора подписей для отрешения от власти Хамитова и его коррумпированного правительства".

Вера Попова, активистка движения "СтопКроношпан" обращается к Хамитову:

- Вы уже 7 лет у власти. Вы услышали Нижние Лемезы, не дали построить там крематорий. Но вы не слышите тех, кто протестует против Кроношпана. Вы тратите деньги на пиар, а могли бы - на рекультивацию территории Химпрома.

Некий представитель правительства при согласовании акции, по словам Поповой, сослался на ручные суды.

- Закройте Кроношпан и уходите в отставку, - говорит она.

Ей на смену выходит Ирина Эльбрусовна Курелия. Она выступает против повышения тарифов за воду.

- Нет очистных для промышленных стоков у Кроношпана, - говорит она. - Куда уходят бюджетные деньги? Стоп Кроношпану, стоп отраве в нашей воде.

Альфия Узянбаева: "В Баймаке прокурор района Каримов дает ценные указания отказаться школам от изучения башкирского языка".

Дом профсоюзов, 18.45

Выступает дама из Самары в монисто, директор турбазы "Башкорт Иле" Минзия Хамитова:

- Люди поникли, радости нет, страшные времена наступили. Унижен мой народ, Хамитов должен уйти. Всем вместе надо быть, всем народам.

"Хамитов, давай до свидания!", - звучит в толпе.

"Прощай" - поправляет толпа женскими голосами.

Депутат Уфимского горсовета и лидер коммунистов Башкирии Юнир Кутлугужин: "Когда товарищ Хамитов возглавил Башкирию, республика была недотационной, а теперь она ждет федеральных денег". Выступает против плоской шкалы налогообложения.

- Вы тоже немного будьте самостоятельны, сохраните свои голоса. Давайте выбирать достойных, не обязательно коммунистов. Хамитов заработал себе отставку в результате продажи "Башнефти".

Все скандируют: "Народ Башкоростана достоин лучшего!"

Дом профсоюзов, 19.00

Диана Демидова: "Где вы нашли оппозицию, вы глаза откройте! Это уфимцы, жители республики".

На площади примерно 350-500 человек. Народ прибывает.

Звучит новая кричалка: "Хамитов уходи, в Драченино иди!" (Драченино - место его рождения - прим.). Все смеются.

Идет сбор подписей за отставку главы региона.

Бабушка читает стихи на башкирском языке.

Выступает одна из обманутых дольщиков "Дуслык-строй" Гумерова:

- Каждый месяц застройщик пытается нас обанкротить. 25 сентября будет суд, нас хотят в очередной раз выкинуть за борт.

Туйгунов и митинг скандируют стихи на башкирском языке: "Башкорт теле - дэулэт теле" (Башкирский язык - государственный язык).

Валиахмет Бадретдинов говорит: "Аллах нас одарил даром речи. Всяк язык - родной для кого-нибудь. Мы любим поэтов и писателей, которые пишут на русском языке. В республике идет бессмысленная политика давления на родные языки. Изучая языки, человек развивает свой мозг. Ни одной речи не произнес Хамитов на своем как будто бы родном языке. Не уважает башкирский язык, значит - не уважает башкирский народ. Хамитов должен уйти со своего поста, потому что он не справляется."

Туйгунов декламирует: "Хамитов не татарин, не башкир и даже не русский. Он - манкурт!

В толпе между тем читают газеты "Правда" и "Коммунист Башкортостана".

Толпа придвигается теснее - становится прохладно.

Активист Альберт: "Народный суд отправит Хамитова на работы на экологически чистый Кроношпан".

Толпа его поддерживает: "Альберт, молодец!"

Дом профсоюзов, 19.30

Валиахмет Бадретдинов начал читать резолюцию. Участники митинга публично объявили недоверие Рустэму Хамитову. Вот пункты из резолюции:

1. Глава Республики Башкортостан должен быть отрешен от должности.

2. Он должен быть привлечен к ответственности.

3. Правительство Республики Башкортостан - в отставку.

4. Прекратить кадровую чехарду.

5. Прекратить разграбление региона.

Проголосовали за резолюцию: "Народ Башкортостана достоин лучшего".

Митинг собрал около 700 участников. В 19.38 Рамиль Рахматов закрыл митинг. Заиграл курай. Рахматов поблагодарил сотрудников полиции за то, что не допустили провокаций и беспорядков, и прошел для составления протокола.