В Уфе жители бракованного дома обвиняют мэрию в препятствиях к созданию ТСЖ

- Там (в УФАС - прим.ред.) сказали, что я видимо хочу отменить конкурс, чтобы как раньше была управляющая компания "Уютный дом", - говорит Арсен. - Я сказал, что нет, мы хотим создать свое ТСЖ. На что мне ответили, что ничем помочь не могут, что нужно обращаться к администрации. Когда же я приехал в управление по обеспечению жизнедеятельности города, мне их юрист сказала, что ничем помочь не можем, и то, что мы создаем ТСЖ, это наши проблемы.