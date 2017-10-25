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В Уфе жители бракованного дома обвиняют мэрию в препятствиях к созданию ТСЖ

25 октября 2017, 15:17
Жители дома на ул. Блюхера 3/8, который сдан в эксплуатацию с грубыми нарушениями, безуспешно пытаются создать ТСЖ. Они пытаются отменить объявленные мэрией торги по отбору управляющей компании, но чиновники, по словам граждан, навстречу не идут. В мэрии в свою очередь ссылаются на постановление правительства Башкирии.

Управление по жизнеобеспечению города объявило торги по отбору управляющей компании дома на ул. Блюхера, итоги должны подведены 10 ноября. Собственники дома с этим не согласны. По их словам, они не были проинформированы о проведении торгов, и городские власти по сути навязывают им способ управления домом.

- Нас никто не спросил даже, что мы хотим - управляющую компанию или ТСЖ, не было проведено никакого собрания, - возмущается Арсен Хатипов. - Они взяли и объявили торги, хотя мы вообще не хотели никакой управляющей компании. Причем заявку, как стало нам известно, подал "Комфорт". (компания управляет домом сейчас, по мнению жителей, незаконно, есть соответствующие решения судов - прим.ред.)

Возмущенные граждане подали жалобы с требованиям приостановить торги, ее рассмотрение началось вчера. Однако по итогам первого заседания комиссии ничего не прояснилось.

- Там (в УФАС - прим.ред.) сказали, что я видимо хочу отменить конкурс, чтобы как раньше была управляющая компания "Уютный дом", - говорит Арсен. - Я сказал, что нет, мы хотим создать свое ТСЖ. На что мне ответили, что ничем помочь не могут, что нужно обращаться к администрации. Когда же я приехал в управление по обеспечению жизнедеятельности города, мне их юрист сказала, что ничем помочь не можем, и то, что мы создаем ТСЖ, это наши проблемы.

Сейчас собственники квартир дома проводят голосование по вопросу создания ТСЖ. Очная форма его уже завершена, сейчас началась заочная - для тех собственников, которые не проживают в доме. Опрос должен быть завершен в конце ноября. Проблема в том, что итоги торгов по отбору управляющей компании будут подведены раньше.

- Ничего не стоит перенести торги, но они не идут нам навстречу, - возмущается Арсен. - Видимо у них там указание везде где можно давить "Уютный дом", но мы то здесь причем.

В администрации города между тем пояснили, что для переноса даты торгов нет законных оснований.

- Для того, чтобы создать ТСЖ, собственникам необходимо запротоколировать свое решение, и эту бумагу принести в управление по жизнеобеспечению города, - пояснили в пресс-службе администрации города. - Согласно постановлению правительства РБ от 6 февраля 2016 года № 75 в случае если до дня проведения конкурса собственники помещений выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

Наталья Караваева, директор НКО "Международный стандарт":

- Создать ТСЖ в принципе очень сложно. Дело в том, что очень сложна процедура проведения собрания собственников и оформление документации по его итогам. Одобрить идею создания ТСЖ должны не менее 2/3 собственников, а очно провести его очень сложно, заочная же форма отнимает много времени. Во-вторых, согласно законодательству, необходимо собирать данные о правах собственности всех жильцов, а их сейчас можно получить в Росреестре только за большие деньги. Каждая выписка стоит 400 рублей, а представьте, сколько таких выписок надо по дому. Именно по этим причинам число ТСЖ в Уфе пока остается минимальным.

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