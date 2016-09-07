В Башкирии управляющий ТСЖ осужден за растрату денег жильцов

Суд установил, что в октябре 2013 года Музипов собрал с жителей дома № 38 по улице Мира в селе Мишкино более 30 тысяч рублей на капитальный ремонт дома и поверку общедомового теплового счетчика. В действительности же эти деньги он потратил на ремонт своего автомобиля «ВАЗ-2106», покупку бензина и погашение долга.