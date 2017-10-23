Собственникам бракованного дома в Уфе не дают создать ТСЖ

В минувшую субботу в "бракованном" доме на ул. Блюхера 3/8 прошло собрание собственников квартир. На нем присутствовала директор управляющей компании "Комфорт", которая, как считают граждане, работает здесь незаконно. На собрании людей пытались отговорить от идеи создания ТСЖ.

Как рассказал Медиакорсети один из участников собрания Арсен Хатипов, оно прошло в подъезде дома и присутствовало на нем около 50-ти человек. Обсуждались актуальные вопросы обслуживания дома, в частности - создание ТСЖ. Однако директор УК "Комфорт" Эльвира Орлова и несколько собственников, которые, по словам Хатипова, выступают на ее стороне, пытались остановить обсуждение этой темы.

- Орлова и ее люди всячески пытались сорвать эти вопросы, - рассказал Хатипов Медиакорсети. - Конкретных решений не приняли - по закону решения будут приниматься после того, как все желающие заполнят бюллетени для голосования до 21 ноября 2017 года, но на собрании однозначно большинство поддерживало идею создания ТСЖ.