Собственникам бракованного дома в Уфе не дают создать ТСЖ

Как рассказал Медиакорсети один из участников собрания Арсен Хатипов, оно прошло в подъезде дома и присутствовало на нем около 50-ти человек. Обсуждались актуальные вопросы обслуживания дома, в частности - создание ТСЖ. Однако директор УК "Комфорт" Эльвира Орлова и несколько собственников, которые, по словам Хатипова, выступают на ее стороне, пытались остановить обсуждение этой темы.
- Орлова и ее люди всячески пытались сорвать эти вопросы, - рассказал Хатипов Медиакорсети. - Конкретных решений не приняли - по закону решения будут приниматься после того, как все желающие заполнят бюллетени для голосования до 21 ноября 2017 года, но на собрании однозначно большинство поддерживало идею создания ТСЖ.
Напомним, дом на ул. Блюхера 3/8, заказчиком которого являлся ГУП "Фонд жилищного строительства" сдан в эксплуатацию с серьезными нарушениями. Жить в нем просто очень некомфортно: нет горячей воды, тепла, со стен отлетает штукатурка, и недавно уложенная плитка на полу трескается. Помимо всего прочего, у дома нет освещения и системы видеонаблюдения. Жители выступают против управляющей компании "Комфорт", которой дом перешел без их ведома. В судах уже оспорены незаконные протоколы собраний, однако "Комфорт" продолжает присылать платежные квитанции собственникам.