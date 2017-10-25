В одной из колоний Уфы впервые совершили никах

В исправительной колонии строгого режима №3, расположенной в Уфе, в последние дни были сразу зарегистрированы пять браков осуждённых с женщинами, которые дожидаются их на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РБ.
Данный факт примечателен тем, что одна из пар, помимо официальной регистрации брака, попросила провести также и мусульманский обряд бракосочетания никах.
Как отметили в пресс-службе, в этой колонии подобный обряд заключение брака по исламским законам был совершен впервые, но в целом в других исправительных учреждениях республики подобные обряды по желанию молодоженов проводятся. Например, недавно православное венчание и мусульманский никах состоялись для осужденных в исправительной колонии №7 в городе Мелеузе.