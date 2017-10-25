mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В одной из колоний Уфы впервые совершили никах

25 октября 2017, 10:25
Священный обряд бракосочетания по мусульманским канонам был совершен в этом исправительном учреждении впервые.

В исправительной колонии строгого режима №3, расположенной в Уфе, в последние дни были сразу зарегистрированы пять браков осуждённых с женщинами, которые дожидаются их на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РБ.

Данный факт примечателен тем, что одна из пар, помимо официальной регистрации брака, попросила провести также и мусульманский обряд бракосочетания никах.

Как отметили в пресс-службе, в этой колонии подобный обряд заключение брака по исламским законам был совершен впервые, но в целом в других исправительных учреждениях республики подобные обряды по желанию молодоженов проводятся. Например, недавно православное венчание и мусульманский никах состоялись для осужденных в исправительной колонии №7 в городе Мелеузе.

Материалы по теме
В колонии умер один из фигурантов дела о приватизации «Башнефти» В Башкирии напавшего на Учалинский ГОК осудили на 18 лет колонии
#Новости#Свадьба#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48