В одной из колоний Уфы впервые совершили никах

Как отметили в пресс-службе, в этой колонии подобный обряд заключение брака по исламским законам был совершен впервые, но в целом в других исправительных учреждениях республики подобные обряды по желанию молодоженов проводятся. Например, недавно православное венчание и мусульманский никах состоялись для осужденных в исправительной колонии №7 в городе Мелеузе.